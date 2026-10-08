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Eleições 2026 Alckmin faz campanha para Lula na periferia de SP e destaca abstenção alta no 1º turno Após o primeiro turno, parte das críticas feitas à campanha de Lula foram sobre a pouca participação de Alckmin em atos e peças de propaganda da chapa

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), candidato à reeleição na chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), esteve nesta quinta-feira (8) na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Ele visitou a sede do grupo G10 Favelas e conversou com moradores e lideranças locais que apoiam a reeleição do atual presidente.

Durante a agenda, Alckmin discursou aos apoiadores e chamou a atenção para a necessidade de diminuir a abstenção dos eleitores no segundo turno. "Vamos trabalhar até o dia 25. 33 milhões de pessoas não foram votar. Vamos conversar com essas pessoas. O voto agora é rápido, é só um voto, e é só no 13", disse. Em números relativos, o último domingo registrou a maior taxa de abstenção em uma eleição desde 1998, com 21,08% do total de eleitores aptos deixando de comparecer às urnas.

Nas redes sociais, Alckmin publicou fotos da visita e escreveu que a comunidade de Paraisópolis "deseja mudança". "Uma das maiores comunidades do País também quer mudança, mas sabe que a gente só muda se for para melhor. E a única mudança segura é com Lula", escreveu.



Após o primeiro turno, parte das críticas feitas à campanha de Lula foram sobre a pouca participação de Alckmin em atos e peças de propaganda da chapa. Ontem, o vice-presidente já havia cumprido agenda de campanha na Feira Central de Ceilândia, no Distrito Federal.

Haddad

Também na capital paulista, o candidato derrotado do PT para o governo de São Paulo, Fernando Haddad, fará uma panfletagem de campanha de Lula na região da Avenida Paulista no final da tarde desta quinta-feira, 08.

Será a primeira agenda pública do ex-ministro da Fazenda após o domingo do primeiro turno da eleição. Com 36,4% dos votos válidos, Haddad ficou em segundo lugar na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes e viu o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ser reeleito no primeiro turno.

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