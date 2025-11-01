S�b, 01 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado01/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Comércio

Alckmin: governo chinês abrirá canais diálogo para evitar desabastecimento de chips no Brasil

Alckmin confirma que China irá negociar liberação para montadoras

Reportar Erro
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo AlckminO vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, informou no período da tarde deste sábado, 1º de novembro, que o governo chinês vai abrir "canais de diálogo" com o setor automotivo brasileiro para evitar o desabastecimento de chips necessários à produção de carros no Brasil. O embaixador da China no Brasil, Zhu Quingqiao, confirmou esse descobrimento

"A cadeia automotiva emprega 1,3 milhão de pessoas e tem impacto direto em outros setores, como siderúrgico, químico, plástico e borracha. Seguindo as orientações do presidente Lula, vamos seguir o caminho do diálogo com nossos parceiros, gerando emprego, renda e oportunidades compartilhadas", escreveu Alckmin

Leia também

• Anfavea comemora abertura de diálogo com China para evitar paralisação da indústria automotiva

• "Foi dado passo importante e será um ganha, ganha', diz Alckmin, sobre encontros entre Lula e Trump

• Lula se reúne com Alckmin e ministros no Alvorada para discutir crise no Rio



Na semana passada, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Igor Calvet, alertou que o setor automotivo estaria em uma iminente crise de fornecimento de chips - afetando todos os segmentos dependentes, incluindo veículos leves, pesados e máquinas, por exemplo.

O problema está relacionado a questões geopolíticas intensificadas nas últimas semanas. O governo holandês assumiu o controle da fabricante Nexperia, gigante de semicondutores subsidiária de um grupo chinês. Em resposta, a China impôs restrições à exportação de componentes eletrônicos.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter