reforma tributária Alckmin: governo tem o dever de desburocratizar, simplificar e reduzir custos no Brasil Vice-presidente afirmou ainda das mudanças na tributária sobre a renda, com a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira, 12, que o governo tem o dever de desburocratizar, simplificar e reduzir custos no Brasil. A declaração foi realizada em participação no Congresso de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em Goiânia, durante palestra sobre a reforma tributária.

"O Brasil é o campeão da burocracia, do selo, do carimbo, do custo maior, da perda de competitividade. Nós precisamos simplificar a eficiência econômica, reduzir custos, fazer mais com menos dinheiro, aliviar a sociedade. Então, a primeira tarefa é de reduzir complexidade tributária", disse Alckmin.

Ele afirmou ainda das mudanças na tributária sobre a renda, com a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, e que é preciso corrigir a injustiça dos mais ricos pagarem menos impostos que os trabalhadores.



