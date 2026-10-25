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Eleições 2026 Alckmin lamenta violência política e cita caso de vereadora do PT agredida fisicamente em MG Vice-presidente também falou do otimismo com o segundo turno, pois a campanha de Lula cresceu nas redes e nas ruas

O vice-presidente e candidato à reeleição ao lado de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), lamentou os episódios de violência política relatados nas redes sociais e em portais de notícias.

Ele falou do ataque à vereadora Iara Pimentel (PT-MG), agredida na noite deste sábado, 24, enquanto estava em um carro de som na Avenida Sanitária, em Montes Claros.



A assessoria da vereadora disse que outros manifestantes também foram vítimas de agressões. Segundo relatos, o carro de som em que a vereadora estava foi atingido por garrafas de vidro, tijolos e outros objetos.

Ainda de acordo com os relatos, Iara foi atingida no rosto e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Mais cedo, o presidente Lula comentou sobre o episódio, ao defender a liberdade da manifestação democrática.

"A contrapartida disso é a violência", disse ao falar de denúncias de ataques de pessoas alegadamente favoráveis a Flávio contra apoiadores do PT. "É uma demonstração do que está em jogo no País", disse o presidente.



Após votar hoje em São Paulo, Alckmin disse que está animado com a campanha deste segundo turno, "neste grande dia".

Em rápido pronunciamento, ele lamentou os atos de violência que ocorreram em vários locais do País. "É muito triste esses atos, (feitos) pelos nossos adversários, quero transmitir minha solidariedade e orações às vítimas", complementou.



Segundo ele, hoje é o dia nacional da juventude.

"O futuro começa hoje, pois ao mesmo tempo, hoje é o dia da democracia, 25 de outubro, com os jovens dando exemplo de amor ao próximo e ao País, ocupando as ruas pacificamente. Agradeço a população pela calorosa recepção (com a campanha de Lula) no País inteiro."



Alckmin falou do otimismo com o segundo turno, pois a campanha de Lula cresceu nas redes e nas ruas. "Vamos garantir a democracia, onde o povo é ouvido, na ditadura isso não ocorre.

O Brasil cresceu em todos os aspectos, vamos aguardar o pronunciamento das urnas, pois hoje o grande protagonista é o povo brasileiro e com muita confiança de que estamos chegando lá "



Ele ainda fez uma ligação do movimento das Diretas Já com as manifestações pró-Lula ocorridas neste segundo turno.

"Estamos muito confiantes, nunca vi tamanha manifestação nas ruas e nas redes. E vamos aguardar, porque hoje é o dia de ouvir o povo."

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