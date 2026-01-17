Sáb, 17 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado17/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
vice-presidente

Alckmin: Liderança e perseverança de Lula fizeram com que chegássemos a acordo Mercosul-UE

Pacto firmado nesta tarde, em cerimônia em Assunção, no Paraguai

Reportar Erro
Geraldo Alckmin comemorou assinatura do acordo Mercosul-UEGeraldo Alckmin comemorou assinatura do acordo Mercosul-UE - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado (17) que a liderança e a perseverança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva "fizeram com que se chegasse ao dia histórico" da assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE). O pacto firmado nesta tarde, em cerimônia em Assunção, no Paraguai, cria um dos maiores blocos econômicos do mundo.

Leia também

• Mercosul-UE: café e frutas terão tarifa zero; para carnes e açúcar, cotas e tarifas reduzidas

• Motta: Pretendemos dar tramitação mais rápida possível na Câmara ao acordo Mercosul-UE

• CNI: Brasil acessará 36% do comércio global com acordo UE-Mercosul

A ponderação ocorreu em vídeo postado por Alckmin no X. O ministro destacou que o pacto é aguardado há 25 anos e frisou tratar-se do maior acordo entre blocos do mundo. "Isso significa mais comércio, mais emprego, mais investimentos recíprocos. Um ganha-ganha em benefício da sociedade. Grande conquista", afirmou.

Lula não participou da cerimônia de assinatura do pacto. Em seu lugar, compareceu ao evento o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O presidente do Paraguai, Santiago Peña, afirmou que a ausência "deixou um sabor amargo", mas reconheceu a liderança de Lula nas negociações em torno do acordo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter