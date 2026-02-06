Sex, 06 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
eleições 2026

Alckmin não pretende participar de eleição de São Paulo se for descartado como vice

Aliados de político do PSB avaliam que seria mais fácil convencer a Haddad a disputar o Palácio dos Bandeirantes

Reportar Erro
Vice-presidente do Brasil, Geraldo AlckminVice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin - Foto: Cadu Gomes/VPR

O vice-presidente Geraldo Alckmin tem indicado a aliados que não deseja disputar cargo eletivo por São Paulo, estado que governou por quarto mandatos, caso seja descartado como vice de Luiz Inácio Lula da Silva em chapa à reeleição.

O entorno de Alckmin enxerga que há uma pressão de um núcleo do PT para que ele dispute uma vaga majoritária em São Paulo. Esse grupo pontua, no entanto, que o vice-presidente não está disposto a encarar o desafio.

Auxiliares que conversam sobre o tema com Alckmin argumentam que é mais fácil o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ser convencido de disputar o Palácio Bandeirantes, embora tenha dito reiteradas vezes que não deseja concorrer, do que Alckmin ser persuadido a abrir mão da vice. 

Leia também

• Alckmin elogia suspensão do pagamento de penduricalhos por Flávio Dino

• José Dirceu engrossa coro por Haddad candidato em SP e defende Alckmin para vice de Lula

• Alckmin evita guerra na Ucrânia e defende parceria estratégica em reunião com enviados de Putin

Ex-adversários e aliados políticos desde a campanha de 2022, quando o ex-tucano foi peça central da estratégia petista em 2022 para ampliar as alianças e derrotar Jair Bolsonaro, Lula e Alckmin construíram uma relação de lealdade, com diálogo sem intermediários.

Ainda que o vice rejeite a hipótese de disputar as eleições em São Paulo, aliados ressaltam que Alckmin não deixará de ouvir Lula sobre o assunto.  

A permanência de Alckmin na chapa voltou a ser questionada na quinta-feira, quando Lula admitiu pela primeira vez a possibilidade de excluir o aliado da disputa à Presidência.

O movimento ocorre no momento em que o PT busca atrair o MDB para fazer uma dobradinha na corrida ao Palácio do Planalto. Em entrevista ao Portal UOL, Lula disse que tanto Alckmin quanto Haddad, ou a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), podem ser candidatos ao governo de São Paulo. 

— Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições em São Paulo. Eu ainda não conversei com o Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que têm um papel para cumprir em São Paulo. Eles sabem. A Simone (Tebet) também tem um papel para cumprir, também não conversei com ela — afirmou Lula. 

Para a cúpula petista, Haddad segue como único plano do partido para o governo de São Paulo. Petistas próximos a Lula afirmam que o presidente citou Alckmin para não deixar "Haddad sozinho" em meio a pressões reiteradas que o ministro vem sofrendo de colegas de Esplanada.

O assunto foi abordado, por exemplo, por Camilo Santana (Educação), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Simone Tebet (Planejamento).

Parte dos aliados de Lula afirmam que apostam que Alckmin seguirá onde está e que uma mudança na vice só ocorreria na hipótese de alteração significativa do cenário nacional que envolvesse a ida formal de legendas como MDB, PSD ou Republicanos para a chapa — o que não está no horizonte neste momento.

Esses petistas também pontuam que Alckmin poderia cumprir papel sendo o coordenador principal da campanha de Lula em São Paulo, sem necessariamente concorrer. 

Geraldo Alckmin realizou o sonho de estar no Palácio do Planalto como vice de Lula e ministro da Indústria e Comércio, na avaliação de pessoas que convivem com ele.

No cargo, manteve boa relação com o PIB, empresários, entidades, prefeitos e cumpriu missões estratégicas ao país, como a negociação da crise do tarifaço gerada pela imposição dos Estados Unidos. 

Aliados de Alckmin entendem que o estado de São Paulo mudou desde que o político deixou o Palácio Bandeirantes, em 2018. Além do enfraquecimento do PSDB, o interior paulista, antes tucano e território por onde Alckmin sempre navegou com desenvoltura, se aproximou do bolsonarismo e mantém forte resistência à gestão petista. Procurado, Alckmin não se manifestou. 

Dentro do comando do PSB, partido do vice, Lula terá dificuldades para sugerir o escanteamento de Alckmin.

O presidente da legenda, João Campos, é candidato ao governo de Pernambuco, onde enfrentará a governadora Raquel Lyra (PSD), também próxima de Lula.

Correligionários de Campos afirmam que para ele é fundamental manter Alckmin de vice na chapa presidencial. Procurado, João Campos não se manifestou. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter