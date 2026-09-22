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Eleições 2026 Alckmin: Nosso adversário quer falar do preço dos alimentos, mas eles têm memória curta O vice-presidente disse que durante a gestão de Jair Bolsonaro, a inflação era ainda maior

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), mencionou nesta terça-feira (22) que a oposição, comandada pelo presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), tem tentado descredibilizar o atual governo falando do preço dos alimentos, mas tem "memória curta", porque, durante a gestão de Jair Bolsonaro, a inflação era ainda maior.

"Eles têm memória curta. A cesta de alimentos aumentou no governo Bolsonaro 56%. Com o presidente Lula foi 13%. O arroz que aumentou, conosco, caiu, teve deflação de 2%", listou Alckmin, ao discursar durante plenária do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. O preço dos alimentos, a inflação e o endividamento têm sido temas recorrentes explorados pela campanha de Flávio Bolsonaro.

ONU

Ao discursar, Alckmin iniciou sua fala relembrando o discurso desta terça-feira feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Assembleia Geral da ONU, nos Estados Unidos. Segundo ele, foi um discurso para deixar orgulhosos todos os brasileiros.

"Nós brasileiros ficamos orgulhosos. Lula defendeu a paz. No nosso País, a última guerra foi há 150 anos. Esse é o País da paz. O presidente defendeu o multilateralismo, não o bilateralismo, mas o multilateralismo, defendeu o livre comércio e as regras da OMC", disse Alckmin.

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