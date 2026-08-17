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VICE-PRESIDENTE Alckmin: pauta-bomba não é contra o governo, é contra a população "Só tem um caminho, que é criar uma cultura de combater privilégios e desperdícios", disse o vice-presidente

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, defendeu nesta segunda-feira, 17, o rigor fiscal, mas ressaltou que o equilíbrio das contas públicas não é responsabilidade apenas do Executivo.

"Isso não depende só do Executivo. Tem decisões do Judiciário, com impacto econômico, e tem decisões do Legislativo", comentou Alckmin, ao falar sobre o desafio de voltar a gerar superávits primários para conter a escalada da dívida pública.

"Só tem um caminho, que é criar uma cultura de combater privilégios e desperdícios. E aí a sociedade cobrar dos três poderes", acrescentou o vice-presidente durante participação na conferência anual do Santander.

Segundo Alckmin, medidas que criam mais gastos ou reduzem a arrecadação do governo, as chamadas pautas-bomba, são contra a população.

"Não tem pauta-bomba contra o governo. Ela é contra o povo. A população, na realidade, acaba pagando", declarou o vice-presidente da República.

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