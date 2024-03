Alckmin pede 'entusiasmo' a Rui Costa em reunião ministerial

A- A+

O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, enviou um bilhete durante a reunião ministerial desta segunda-feira pedindo "mais entusiasmo" ao chefe da Casa Civil, Rui Costa. Enquanto Costa apresentava um balanço de ações do governo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais, Alckmin pegou a caneta e decidiu passar o conselho adiante.

O gesto gerou risos e confundiu o ministro da Casa Civil, que achou inicialmente ser uma ordem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— O presidente está pedindo para que eu fale com mais entusiasmo aqui. Vamos lá — disse Rui Costa.

Logo depois, ele foi avisado que o pedido havia sido feito por Alckmin. Rui Costa estava falando sobre os números das ações do governo.

— Foi o Alckmin que pediu para que eu fale com mais entusiasmo aqui. Mas os gráficos e os números falam por si só — completou

Na primeira reunião ministerial de 2024, Lula cobrou os integrantes do primeiro escalão governo a viajarem mais e divulgarem realizações do governo, segundo participantes do encontro. Lula também se queixou dos números da dengue no país.

Depois do encontro, o ministro da Casa Civil falou sobre a reunião.

— O presidente pediu que cada ministro procure revisitar tudo o que lançou. Ele não quer ver anunciando novos programas, novas ações, mas concretizar o que foi lançado. Já tem um portfólio robusto. Os resultados do governo e da economia têm que ser agregados em indicadores que sejam compreendidos pela população — afirmou Rui Costa.

Na parte aberta do encontro, Lula citou uma série de ações do governo federal desenvolvidas ao longo do último ano, como a ampliação do Bolsa Família e o reajuste do salário mínimo, mas afirmou que "ainda falta muito" para ser feito no país.

— Todo mundo sabe também que ainda falta muito a gente fazer. Por mais que a gente tenha recuperado Farmácia Popular, Mais Médico, por mais que tenha feito clínica, a gente tem ainda muito para fazer em todas as áreas. E muito não é nada estranho, é tudo o que nos comprometemos a fazer.

