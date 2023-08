Alckmin pede votos em cidade que prefeito foi cassado em decisão que deixou Hang inelegível

A- A+

Após a cassação do prefeito Ari Vequi (MDB) e do vice Gilmar Doerner (DC) por terem usado a estrutura da loja de departamento Havan nas eleições de 2020, o município de Brusque (SC) passa por complementares no próximo dia 3. Diante do novo pleito, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) esteve na cidade no último sábado (19), quando pediu votos ao candidato do PT, Paulo Eccel, e o vice em sua chapa Dida Mafra (PSDB).

Em abril deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato de Vequi e Doerner por abuso de poder econômico. Nesta mesma decisão, o empresário Luciano Hang ficou inelegível até 2028 por ter publicado vídeos em prol dos candidatos ao lado da logomarca da Havan sem que houvesse prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Desde a cassação, a cidade tem sido comandada pelo interino, o vereador André Vechi (DC), candidato que tem o apoio do governador Jorginho Mello (PL).

Já o petista que conquistou o aval do governo federal chegou a ocupar o Executivo municipal, mas teve seu mandato cassado em 2015 por ter utilizado o orçamento de publicidade institucional para fomentar sua reeleição. A decisão foi posteriormente anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e o ex-prefeito foi absolvido. Na Justiça Eleitoral, no entanto, o candidato de Jorginho Mello tentou impugnar a candidatura de Eccel.

Em evento neste sábado, Alckmin fez discurso com críticas a Bolsonaro e ressaltou a experiência do petista:

— Nós estamos resgatando o verdadeiro sentido da política. Política não é mata-mata, é a arte de servir ao povo e Paulo Eccel, que já foi prefeito eleito e reeleito, tem a arte da política e a ciência da experiência como bom administrador que foi — defendeu o vice-presidente.

Durante a estadia na cidade, Alckmin não esteve com o governador que cumpriu agenda em Brusque no dia seguinte, em evento de campanha do prefeito interino.

