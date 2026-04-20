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INDÚSTRIA Alckmin: Programa de Sustentabilidade da indústria química será regulamentado nos próximos dias A Presiq concluiu em dezembro seu processo de instalação e recebeu investimentos da ordem de R$ 1 bilhão do BNDES

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 20, que o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química (Presiq) será regulamentado nos próximos dias. Alckmin fez a afirmação após visitar a unidade fabril da Unipar, em Cubatão (SP). A unidade concluiu em dezembro seu processo de instalação e recebeu investimentos da ordem de R$ 1 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"Teremos nos próximos cinco anos o Presiq Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, que será regulamentado nos próximos dias", disse Alckmin.

De acordo com ele, o Presiq envolve um montante de R$ 15 bilhões, sendo R$ 3 bilhões por ano em crédito tributário para insumos e para melhorar a competitividade da indústria química e investimento.

Alckmin aproveitou para voltar a destacar a ampliação do Regime Especial da Indústria Química (Reiq) com a liberação de R$ 3,1 bilhões para socorrer o setor petroquímico e fomentar novos investimentos.

"O presidente Lula e nós, como ministro da indústria, fizemos a recomposição tarifária, acionamos defesa comercial para combater dumping e o Reiq este ano terá R$ 3,1 bilhões, R$ 2 bilhões para crédito para insumos e R$ 1,1 bilhão para investimento", afirmou Alckmin.

Ele disse também que o governo federal está trabalhando para melhorar o custo do gás natural junto com a Petrobras. "Estamos aumentando a produção de gás natural no Brasil, mas nós precisamos equacionar melhor a questão regulatória", disse o presidente em exercício.e

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