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Eleições 2026

Alckmin: Quem defende as famílias de verdade é Lula

A agenda do vice-presidente ainda prevê, às 18h, participação no encontro "Judeus pela Democracia"

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Em discurso depois do resultado do primeiro turno, Lula falou que ele e Alckmin sabem dos limites das contas públicasEm discurso depois do resultado do primeiro turno, Lula falou que ele e Alckmin sabem dos limites das contas públicas - Foto: Nelson Almeida/AFP

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou neste sábado (10) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é quem "defende as famílias de verdade", após participar da sabatina "Evangélicos com Lula".

Em publicação no X, Alckmin citou medidas do governo na área econômica e a atuação sobre as apostas online. "Quem proibiu as bets e tirou imposto de quem ganha até R$ 5 mil, foi Lula. Quem defende as famílias de verdade, é Lula 13!", escreveu.

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A publicação foi feita após a sabatina com o pastor Ed René Kivitz. Em imagem divulgada por Alckmin, aparece ao fundo a frase "Não é pecado votar em Lula".

A agenda do vice-presidente ainda prevê, às 18h, participação no encontro "Judeus pela Democracia".

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