escala 6x1 Alckmin: Redução de jornada é tendência mundial, isso já vem acontecendo O vice-presidente comentou após ouvir do empresário Paulo Skaf que o debate sobre o fim da escala 6X1 não deveria acontecer em ano eleitoral

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira (23) que a redução da jornada de trabalho é uma tendência mundial, após ouvir do empresário Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que o debate sobre o fim da escala 6X1 não deveria acontecer em ano eleitoral.

Durante reunião com empresários na sede da Fiesp, Alckmin citou a mecanização da agricultura e a automação da indústria, além da adoção da inteligência artificial em todos os setores, incluindo serviços, ao falar da evolução tecnológica que trouxe ganhos de produtividade ao trabalho.

"Então, há uma tendência mundial de você ter uma redução do trabalho. Aliás, isso já vem acontecendo. Então, esse é um debate que não deve se fazer correria, deve aprofundar o debate, porque você tem situações muito distintas dentro do próprio setor produtivo. Mas é uma tendência", declarou Alckmin.

Antes do vice-presidente, o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, defendeu que o debate sobre a redução da jornada de trabalho, com o fim da escala 6X1, não acontecesse em ano eleitoral. Segundo o empresário, 6X1 e ano eleitoral "não combinam".

"A gente precisa que essa discussão vá para 2027. Nós estamos abertos sempre a debater tudo. Só que, ano eleitoral, as emoções, os sentimentos, as motivações, muitas vezes se confundem com os interesses do país", declarou Skaf.

