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Ministério da Segurança Alckmin se aproxima de comandar o Ministério da Segurança, e boa relação com governadores é trunfo Aliados dizem que Lula considera fundamental para o chefe da pasta ter interlocução com estados e municípios

A boa relação com os governadores e a autoridade para dialogar com os estados são consideradas pelo presidente Luiz Inácio Lula, segundo auxiliares, as principais qualidades do vice Geraldo Alckmin para assumir o novo Ministério da Segurança Pública.

Desde o meio desta semana, o vice passou a ser visto como favorito para o posto. Alckmin governou o estado de São Paulo por 12 anos em quatro mandatos.

No cargo, entre as suas atribuições estava o comando da maior força policial do país.

O novo ministério exigirá do seu titular capacidade de articulação. A implantação da pasta é resultado da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que redefiniu as competências de estados, municípios e da União para atuar no combate ao crime e estabeleceu novas regras de cooperação entre os entes.

Uma das principais mudanças é a inclusão expressa do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na Constituição. O sistema, já previsto em lei, busca integrar a atuação das diferentes forças policiais, permitindo maior compartilhamento de informações e planejamento conjunto de operações.

A proposta também amplia a participação da União na coordenação das políticas nacionais de segurança, preservando a atuação dos estados e municípios.

A entrega de um plano de segurança pública com impacto para a população é visto por Lula como um caminho para se conectar com uma parcela do eleitorado que está distante do partido e não foi sensível durante o terceiro mandato a projetos da área econômica, como a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Por causa da importância que dará ao ministério, o presidente decidiu escalar o seu vice para a nova pasta. A ideia é que Alckmin forme a espinha dorsal do quarto mandato de Lula junto com Camilo Santana na Casa Civil e Luiz Carlos Trabuco na Fazenda.

A medida provisória sobre a criação da pasta deve ser publicada nos próximos dias após a promulgação da PEC da Segurança Pública pelo Congresso, prevista para ocorrer até a próxima semana.

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