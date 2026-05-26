Alckmin sobre possível reunião Flávio-Trump: Brasil não precisa de outro trabalhando contra

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O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira, 26, que o Brasil não precisa de outro integrante da família Bolsonaro trabalhando contra o país nos Estados Unidos ao ser perguntado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) se um possível encontro do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o presidente norte-americano, Donald Trump, atrapalharia as negociações entre Brasil e EUA.



Ele conversou com jornalistas depois de visitar uma concessionária de carros elétricos na capital federal para conhecer o modelo de carro que entraria no novo programa de crédito para motoristas de aplicativo e taxistas.



"Em relação à visita do pré-candidato nos Estados Unidos, vou explicar. Nós já tínhamos um da família trabalhando contra o Brasil. Não precisamos ter dois trabalhando contra", afirmou.



Trump deve realizar exames médicos e odontológicos preventivos nesta terça-feira. Entre os compromissos listados na agenda oficial do republicano não consta um possível encontro com Flávio Bolsonaro.



O senador do PL embarcou para os EUA no domingo, 24, com o objetivo de se encontrar com o presidente norte-americano. Ele informou ao Senado que ficaria fora do Brasil até quinta-feira, 28.





A equipe do senador não divulgou detalhes da agenda dele durante a viagem nem quando ele deve se encontrar com Trump. A Casa Branca, por sua vez, não se manifestou sobre o encontro e eventual convite.



Na semana passada, Flávio Bolsonaro afirmou que não foi ele quem pediu o encontro. "No, I didnt ask anything", disse o senador em inglês ao ser questionado sobre a possível viagem.



Esse pode ser o primeiro encontro de Flávio Bolsonaro oficialmente como pré-candidato à Presidência com Trump. O senador tem mantido viagens regulares aos EUA desde dezembro, quando anunciou a intenção de concorrer ao Planalto, incluindo participação na Conservative Political Action Conference (CPAC), um dos maiores eventos conservadores do mundo, em março.

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