vice-presidente do Brasil Alckmin tem agenda cheia, com bate-volta em São Paulo, um dia após ter alta de hospital Vice-presidente passou o dia de ontem no Sírio Libanês por problemas intestinais

O vice-presidente Geraldo Alckmin cumpre agenda em São Paulo nesta sexta-feira (30), um dia após passar por exames no Hospital Sírio Libanês.

Alckmin sentiu dores abdominais e enjoos e foi ao hospital na manhã de ontem. Ele recebeu alta no final da tarde, com o diagnóstico de gastroenterite, uma inflamação do revestimento do estômago e dos intestinos.

Em São Paulo nesta sexta, ele participa da inauguração de Aceleradores Lineares do Hospital São Paulo. Ele embarca para Brasília no início da tarde, onde se reunirá com deputados do PSB.

Histórico de problemas intestinais

O vice-presidente tem histórico de problemas intestinais. Em julho de 2008, durante a campanha para prefeito de São Paulo, que acabaria perdendo para Gilberto Kassab, ele passou dois dias internado com uma crise de diverticulite (inflamação no intestino).



Em outubro 2007, um ano depois de ser derrotado na corrida presidencial, o tucano também ficou outros dois dias internado por inflamação no intestino.

Ele foi internado novamente em 2014, enquanto governador de São Paulo e candidato à reeleição pelo PSDB. Na ocasião, ficou três dias no hospital Incor, em São Paulo, por conta de uma infecção intestinal causada por bactérias.

