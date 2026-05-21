Alcolumbre abre sessão conjunta Congresso para analisar veto sobre doações em período eleitoral
Articulação no Congresso está no sentido de derrubar o veto de Lula, como aceno aos prefeitos que compareceram à Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios nesta semana
O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), abriu na manhã desta quinta-feira, 21, a sessão conjunta entre senadores e deputados que vai analisar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que diz respeito a doações em período eleitoral. A articulação no Congresso está no sentido de derrubar o veto de Lula, como aceno aos prefeitos que compareceram à Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios nesta semana.
Leia também
• Odair Cunha toma posse como novo ministro do TCU
• Justiça eleitoral condena Ciro Gomes por violência política de gênero contra prefeita petista
• Secretária da Mulher do Cabo afastada aponta briga política: "O que estão fazendo comigo é cruel"
Lula vetou na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 um dispositivo que diz que "a doação de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública com encargo para o donatário, não se configura em descumprimento" de regra da lei eleitoral que proíbe, nos três meses que antecedem a eleição, "realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública".