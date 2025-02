A- A+

ELEIÇÕES NO SENADO Alcolumbre admite discutir anistia aos envolvidos do 8 de janeiro Presidente eleito do Senado faz gesto à oposição. "Não podemos nos furtar de debater qualquer assunto", disse

O presidente eleito do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse neste sábado (1º), em entrevista à GloboNews, que a Casa não pode interditar o debate sobre a "anistia" aos envolvidos do 8 de janeiro.

Alçado pela segunda vez à cadeira, ele não se comprometeu com o mérito de propostas sobre o assunto, mas fez um gesto à oposição.

"Na minha conversa com (o ex-presidente Jair) Bolsonaro, tratamos de liberdade partidária. Nunca houve imposição de uma agenda (anistia). Nem do PL, nem do PT. O que houve é o desejo de parte do Senado e da Câmara de debater a anistia. E nós não podemos nos furtar de debater qualquer assunto. Discutir o assunto não quer dizer que está apoiando o tema. Quero pedir a compreensão dos atores políticos para que não contaminemos o debate".

Mais cedo, o novo presidente do Senado fez um aceno ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao afirmar que a oposição não tem "autoridade" para atrapalhar a agenda do governo. Mesmo com o apoio do PL, o parlamentar disse à imprensa que trabalhará pelas pautas do Executivo.

"Vou trabalhar incansavelmente pela relação de harmonia com os outros problemas. A agenda que foi eleita na última eleição foi a agenda apresentada pelo presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, e nenhum senador, nenhuma senadora, tem a autoridade para atrapalhar a agenda do governo. O governo terá sua agenda totalmente respeitada".

Veja também