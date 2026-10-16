A- A+

ESCALA 6X1 Alcolumbre afirma ao lado de Lula que fim da escala 6x1 traz "dignidade ao trabalhador" Presidente do Senado comanda promulgação da emenda que reduz jornada semanal para 40 horas e garante dois dias de descanso; cerimônia ocorre a nove dias do segundo turno

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), destacou nesta sexta-feira a importância da aprovação do fim da escala de trabalho 6x1, medida pela qual atuou nas articulações para viabilizar a votação no Congresso Nacional.

— É uma conquista enorme que dá dignidade ao trabalhador. Gostaria de cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da silva cuja presença nesta sessão reforça imensamente a importância deste momento para o país. Foi preciso coragem de enfrentar um assunto que tanta gente preferia deixar para depois — disse Alcolumbre.

Durante a sessão solene de promulgação da emenda constitucional, Alcolumbre ressaltou a mudança que reduz gradualmente a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição salarial, e garante dois dias de descanso remunerado por semana. A cerimônia ocorre a nove dias do segundo turno da eleição presidencial, em meio à disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) pelo protagonismo na pauta trabalhista.

A promulgação ocorre dois dias depois de o Senado aprovar a proposta em dois turnos, por 75 votos a 1. Alcolumbre teve papel nas negociações para acelerar a tramitação da medida, após ter sinalizado anteriormente que pretendia deliberar sobre o tema apenas depois das eleições. O presidente telefonou para senadores, a fim de garantir que teria quórum para aprovação.

Com o apoio de parlamentares de diferentes partidos, o presidente do Senado viabilizou um calendário especial que permitiu concluir a análise da emenda na mesma sessão.

A mudança estabelece uma redução gradual da jornada máxima de trabalho, atualmente de 44 horas semanais. Dois meses após a publicação da emenda, o limite passará a 42 horas, com a garantia de dois dias de descanso remunerado por semana. Um ano depois dessa primeira etapa, a jornada será reduzida para 40 horas, sem diminuição salarial.

A medida representa a primeira alteração no limite constitucional da jornada de trabalho desde a promulgação da Constituição de 1988.

A cerimônia também tem peso político por ocorrer na reta final da disputa presidencial. Lula transformou o fim da escala 6x1 em uma das principais bandeiras de sua campanha à reeleição, enquanto Flávio, que vinha criticando os possíveis efeitos econômicos da redução da jornada, decidiu votar favoravelmente à proposta na quarta-feira.

Veja também