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Política Alcolumbre afirma que advogados do Senado vão defender Van Hattem em ação no STF Deputado é réu pelos crimes de calúnia e injúria contra o delegado da Polícia Federal Fábio Alvarez Shor

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou nesta terça-feira que autorizou a Advocacia do Senado a atuar junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) na defesa do deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS).

O parlamentar pode virar réu pelos crimes de calúnia e injúria contra o delegado da Polícia Federal Fábio Alvarez Shor. Em 2024, no Plenário da Câmara, ele utilizou expressões como "bandido", "covarde" e "fora da lei" para se referir ao agente.



Na semana passada, os ministros do STF Flávio Dino e Alexandre de Moraes votaram pelo recebimento de denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Van Hattem — eleito senador em outubro — pelos supostos crimes de calúnia e injúria contra o delegado da Polícia Federal Fábio Shor.

Nesta segunda-feira, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou um pedido de destaque e levou o julgamento ao plenário presencial da Primeira Turma.

— Atuarei pessoalmente, na condição de presidente do Congresso Nacional, logicamente na esfera jurídica, junto ao Supremo Tribunal Federal. Caberá à nossa Advocacia do Senado tomar todas as providências para garantir a prerrogativa parlamentar do voto, da fala, das decisões políticas e institucionais de deputados e senadores — declarou o presidente do Senado.

A decisão foi tomada após uma entrevista coletiva realizada por Van Hattem e seu aliados. Nela, Rogerio Marinho (PL-RN) disse ter enviado ofícios às presidências do Senado, da Câmara, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de partidos com representação no Congresso para que entrem como amicus curiae no processo e engrossem o coro em defesa das liberdades congressuais.

Marinho é o principal adversário de Alcolumbre na disputa presidencial do Senado. Já Van Hattem vai assumir um mandato na casa em 2027, quando acontecerá a eleição.

Entenda o caso

A denúncia foi apresentada pela PGR em março deste ano e tem como base declarações feitas por Van Hattem entre agosto e dezembro de 2024, durante pronunciamentos na Câmara dos Deputados e em publicações nas redes sociais.

Na ocasião, o parlamentar acusou o delegado de produzir relatórios fraudulentos em investigações conduzidas pela PF, incluindo procedimentos relacionados a Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em uma das manifestações, Van Hattem exibiu uma fotografia do delegado e afirmou que ele teria produzido "relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins". O deputado também utilizou expressões como "bandido", "covarde" e "fora da lei" para se referir ao policial.

Para a PGR, as declarações ultrapassaram os limites da crítica à atuação de agentes públicos e configuraram ofensas à honra do delegado. A acusação sustenta que houve prática dos crimes de calúnia e injúria, em continuidade delitiva, com causas de aumento de pena relacionadas à condição de servidor público da vítima e à divulgação das manifestações nas redes sociais.

Caso a maioria dos ministros acompanhe os votos de Dino e Moraes, Van Hattem passará à condição de réu e responderá a uma ação penal no Supremo. O recebimento da denúncia não representa uma condenação, mas autoriza o início do processo criminal, com a produção de provas e a apresentação dos argumentos da acusação e da defesa.

O artigo 53 da Constituição Federal estabelece que “os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.

Para Rogerio Marinho, eventuais excessos cometidos por parlamentares no exercício do mandato devem ser tratados pelas próprias Casas legislativas, que dispõem de instrumentos para apurar e punir violações ao decoro parlamentar.

— Não há, senhor presidente, prerrogativa mais sagrada para o exercício da atividade parlamentar do que a imunidade — argumentou.

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