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Senado

Alcolumbre afirma que pode votar fim da escala 6x1 e PEC da Segurança

Presidente do Senado defende calendário especial para concluir análise da jornada de trabalho nesta quarta-feira e admite incluir proposta da segurança na pauta

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também sinalizou disposição para incluir a PEC da Segurança Pública na pauta desta quarta-feira, caso haja solicitação dos parlamentares.O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também sinalizou disposição para incluir a PEC da Segurança Pública na pauta desta quarta-feira, caso haja solicitação dos parlamentares. - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta quarta-feira que pretende colocar em votação, em dois turnos, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1 e admitiu também votar a PEC da Segurança Pública ainda hoje (14).

Segundo o senador, a intenção é iniciar a análise da redução da jornada em primeiro turno e, em seguida, votar um requerimento de calendário especial para permitir a conclusão da tramitação na Casa ainda nesta tarde.

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— Todos vocês sabem, e eu já falei em outros momentos, que eu tinha o compromisso de deliberar este assunto após as eleições. Do ponto de vista regimental, podemos votar em primeiro turno. E vocês sabem que alguns senadores já recolheram o requerimento de calendário especial para deliberar hoje em primeiro e segundo turno. A minha opinião é que vamos iniciar a votação em primeiro turno, votar o requerimento e concluir o segundo turno ainda na tarde de hoje — afirmou Alcolumbre.

O presidente do Senado também sinalizou disposição para incluir a PEC da Segurança Pública na pauta desta quarta-feira, caso haja solicitação dos parlamentares.

— Se me pedirem, eu boto para votar — disse.

A votação das duas propostas no mesmo dia, no entanto, ainda depende de encaminhamentos no plenário.

No caso do fim da escala 6x1, os senadores precisam aprovar o requerimento que permite abreviar os prazos regimentais entre os dois turnos.

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