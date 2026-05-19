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BRASIL Alcolumbre anuncia a prefeitos que Congresso vai derrubar veto de Lula para destravar emendas Hugo Motta se queixou da tentativa de criminalizar o mecanismo de repasse de recursos

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afimrou durante a abertura da Marcha dos Prefeitos em Brasília, nesta terça-feira, que o Congresso vai derrubar um veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva par permitir que municípios inadimplentes com o governo federal possam receber recursos de emendas e convênios.

De acordo Alcolumbre, dispositivos vetados por Lula Silva na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 impedem que 3.100 municípios possam ter acesso aos recursos.

No meio de seu discurso, o presidente do Senado chamou o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para fazer o anúncio de que convocará uma sessão do Senado.

— Eu queria, Guimarães, com a compreensão do governo e sei que nós teremos, que nós vamos ainda hoje, eu presidente Hugo Motta, lideranças congressuais, lideranças do governo,organizar rapidamente uma sessão do Congresso para que que a gente possa analisar esses vetos, derrubar esses eventos e entregar para mais de 3.000 municípios a possibilidade de acessar e mais recursos do Estado brasileiro.

O ministro aplaudiu a fala de Alcolumbre e o cumprimentou ao fim do discurso. Antes do anúncio do presidente do Senado, Motta defendeu as emendas parlamentares.





— É muito importante que essa marcha possa se posicionar a cerca desse tema. Para aqui defender e reafirmar a importância das emendas parlamentares como instrumento legítimo de aproximação entre o orçamento da União e as necessidades concretas dos municípios.

O presidente da Câmara ainda se queixou da tentativa de criminalizar as emendas.

— Quantas vezes foi necessária a nossa defesa, seja presidindo uma sessão da Câmara, concedendo alguma entrevista, a necessidade constante e recorrente de se defender as emendas. aqui em brasília de maneira quase constante há uma intenção de se criminalizar o destino de emendas parlamentares para municípios.

Por fim, Motta afirmou que quem está nos gabinetes de Brasília não tem condições de avaliar as reais necessidades das comunidades.

— As emendas são instrumentos legais de participação do Congresso no orçamento da União para atender as demandas dos municípios, das comunidades mais distantes, ajudar na manutenção dos serviços de saúde, poder investir na educação e infraestrutura. Porque não é de um gabinete aqui de Brasília, por mais competente que seja o ministro, que ele consegue ter a sensibilidade que os prefeitos, que os vereadores, que os líderes comunitários têm.

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