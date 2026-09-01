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Política Alcolumbre busca votos para emplacar Pacheco no TCU Pacheco deverá ocupar a vaga aberta com a saída de Bruno Dantas, que renunciou, nesta segunda (31), ao posto de ministro do tribunal para se dedicar a atividades na iniciativa privada

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), dedicou o fim de semana à articulação para garantir a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), seu aliado no Congresso, para uma cadeira no Tribunal de Contas da União (TCU). Pacheco deverá ocupar a vaga aberta com a saída de Bruno Dantas, que renunciou, nesta segunda (31), ao posto de ministro do tribunal para se dedicar a atividades na iniciativa privada.

Para viabilizar a votação, Alcolumbre e integrantes de sua equipe fizeram contatos diretos com senadores durante o fim de semana e pediram que eles retornem a Brasília para a semana de esforço concentrado. A mobilização busca assegurar quórum não apenas para a escolha de Pacheco, mas também para outras propostas previstas na pauta do Senado, como a PEC da Segurança e o projeto que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.

A preocupação com a presença dos parlamentares ocorre porque parte dos senadores permanece nos Estados, onde participa de compromissos políticos e eleitorais ou acompanha as campanhas de aliados. Segundo interlocutores, Alcolumbre trabalha com a expectativa de reunir votos do Centrão, da base governista e também da oposição para aprovar o nome de Pacheco. A intenção é encaminhar a indicação diretamente ao plenário, sem submetê-la previamente à análise de uma comissão.

Alcolumbre aguarda agora a comunicação oficial do TCU sobre a vacância deixada por Bruno Dantas para formalizar o processo. A expectativa no Senado é de que a escolha de Pacheco seja submetida à votação já hoje (1º) ou, no mais tardar, amanhã (2). O esforço para garantir a presença dos parlamentares é considerado fundamental para evitar que a disputa pela vaga no tribunal comprometa a votação das demais matérias previstas para esta semana.

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