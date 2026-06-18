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BRASIL Alcolumbre cancela sessão do Congresso após operação da PF que mira relação de Wagner com Master Presidente do Senado comunicou adiamento da sessão conjunta prevista para esta quinta-feira

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), cancelou a sessão conjunta do Congresso prevista para esta quinta-feira por baixa expectativa de quórum entre deputados e senadores. Ele prometeu convocar nova sessão nas próximas semanas.

A decisão foi comunicada horas após a Polícia Federal (PF) deflagrar uma operação que teve como alvo o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), um dos principais aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso.

Segundo Alcolumbre, os próximos dias também devem servir para que parlamentares e líderes do Congresso cheguem a consensos sobre os vetos a serem analisados.

— Mesmo diminuindo quase pela metade o que a gente tentou fazer, hoje ainda tem 70% de problema. Então eu tomei a decisão até por conta do quórum. Porque não dá pra fazer uma sessão do Congresso com um quórum baixo de deputados e senadores — afirmou.

Segundo Alcolumbre, o cancelamento da sessão também serviu para que ele não seja acusado de dar preferência a um grupo político a depender do resultado final das análises no plenário.

— Quando terminar a sessão, se mantiver todos os vetos, eu vou ser acusado de fazer uma sessão do Congresso com quórum baixo para manter os vetos e atender o governo. E, se por um acaso, mesmo com quórum baixo, a gente conseguir derrubar todos os vetos, eu vou ser acusado de que eu convidei só os deputados e senadores que queriam derrubar os vetos do governo.





O presidente do Senado afirmou que vai esperar mais 15 dias para que os parlamentares possam discutir as propostas e contruir acordos.

— Reafirmo que com acordo ou sem acordo, daqui a 15 dias, antes do recesso, eu espero ter uma sessão do Congresso, simplificando mais ainda (a lista de itens a serem analisados) para ajudar o que é a prioridade para todos os congressistas.

Operação da PF contra Jaques

A ação da PF teve como alvo Jaques Wagner no âmbito das investigações relacionadas ao Banco Master, na nona fase da operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. O senador é líder do governo no Senado e ocupa posição estratégica na articulação política do Palácio do Planalto no Congresso Nacional.

Durante ações de busca e apreensão, foi apreendido um montante de US$ 49 mil (o equivalente a R$ 253 mil na cotação atual) em espécie em um endereço ligado ao senador em Brasília.

Segundo a decisão de Mendonça, Wagner foi o "beneficiário central" de "vantagens econômicas" pagas por integrantes do Banco Master em troca da sua atuação no Congresso Nacional em prol da instituição financeira. Entre esses benefícios identificadas pela PF, estão pagamentos de um apartamento de R$ 2,45 milhões em Salvador, o uso de aeronaves particulares e ingressos para um show em Los Angeles que teria custado R$ 63,3 mil.

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