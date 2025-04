A- A+

Alcolumbre conversa com Lula e acerta que fará nova indicação para o Ministério das Comunicações Nome deve ser apresentado nesta quarta-feira

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), conversou na noite de terça-feira por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a recusa do líder do União Brasil, Pedro Lucas Fernandes (MA), ao convite para assumir o Ministério das Comunicações. Os dois acertaram que Alcolumbre apresentará nesta quarta-feira a indicação de um nome de fora do Congresso, com perfil técnico, para comandar a pasta.

A decisão de Pedro Lucas deixou Lula irritado, segundo integrantes do governo. Na terça-feira, chegou a ser cogitada a hipótese de que o União perdesse espaço na Esplanada. Mas, em seguida, prevaleceu a avaliação de que a conjuntura não permite um confronto com o presidente do Senado.

Diante desse cenário, há um entendimento no Planalto de que o nome técnico apresentado deve ser aprovado. O episódio, na visão de auxiliares do presidente, vai reforçar o diagnóstico de que o aliado do governo no União Brasil é Alcolumbre. O partido tem divisões internas. Uma ala defende um afastamento do Planalto de olho nas eleições 2026. Fazem parte desse grupo o presidente da legenda, Antonio Rueda, e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto.

Na montagem do governo, Alcolumbre já havia indicado Waldez Góes, que é filiado ao PDT, para o Ministério da Integração Nacional. Os dois são aliados no Amapá. O União também comanda o Ministério do Turismo com Celso Sabino. Essa pasta é cobiçada pela bancada da Câmara do PSD.

