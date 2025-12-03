A- A+

BRASÍLIA Alcolumbre convoca sessão do Congresso para quinta-feira (4) pela manhã para votar LDO Antes, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) precisa passar pela Comissão Mista de Orçamento

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), convocou uma sessão conjunta para a quinta-feira, 4, às 11 horas, para votação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). O texto será o único item da sessão.





Antes, o PLDO precisa passar pela Comissão Mista de Orçamento, análise que está prevista para ainda nesta quarta, 3. Neste momento, o relator do projeto, Gervásio Maia (PSB-PB), está fechando o relatório.



Os congressistas já concordaram em criar um calendário para pagamentos de emendas parlamentares impositivas.



Pelo acordo firmado com o governo, 60% desses recursos deverão ser pagos ainda no primeiro semestre de 2026.

Veja também