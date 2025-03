Alcolumbre convoca sessão para Congresso votar Orçamento de 2025 nesta quinta

A- A+

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta quarta-feira que deve levar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 ao plenário do Congresso amanhã.

A sessão do Congresso para apreciar a LOA já está agendada. Para isto, a matéria precisa ser aprovada antes pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), o que também deve acontecer nesta quinta. A proposta orçamentária deveria ter sido votada em dezembro.

O presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Júlio Arcoverde (PP-PI) justificou que os atrasos na votação da matéria no colegiado foram causados pelo Executivo.

"Ressalta que o atraso se deve aos inúmeros ofícios enviados desde a última sexta-feira pelo Ministério do Planejamento sugerindo mudanças no PLOA (proposta orçamentária) cada ofício, as alterações levam os técnicos da Consultoria de Orçamento a praticamente rever todo o texto do relatório final do senador Ângelo Coronel", diz o texto de Arcoverde.

Um dos temas que travaram os debates, porém, foi a indefinção das comissões.

Esses colegiados ficarão responsáveis por dividir R$ 11,5 bilhões de emendas.

O impasse só foi sanado nesta terça, também atrasou a entrega e votação do orçamento de 2025.

Isso porque, além do ambiente do político mais tensionado, a verba direcionada para cada comissão, detalhada no orçamento, costuma ocorrer em conjunto com os membros de cada colegiado.

