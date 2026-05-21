Alcolumbre dá início à votação sobre vetos de Lula à LDO 2026 em sessão conjunta
Um dos trechos estabelece que os municípios de até 65 mil habitantes não dependem mais de adimplência fiscal para celebrar transferências voluntárias
O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), abriu nesta quinta-feira, 21, a votação de dispositivos vetados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026. Deputados e senadores votarão conjuntamente.
Um dos trechos estabelece que os municípios de até 65 mil habitantes não dependem mais de adimplência fiscal para celebrar transferências voluntárias.
Ao vetar a regra, o governo alegou que há "vício de inconstitucionalidade" e que a obrigação de adimplência está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
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Também será analisado o trecho que afirma que "a doação de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública com encargo para o donatário, não se configura em descumprimento" de regra da lei eleitoral que proíbe, nos três meses que antecedem a eleição.