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sabatina Alcolumbre diz a aliados que sabatina de Messias deve ocorrer em 29 de abril Presidente do Senado envia indicação à CCJ e destrava tramitação após resistência

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou a aliados que a sabatina de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) deve ocorrer no dia 29 de abril, após enviar nesta quarta-feira a indicação do advogado-geral da União à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A definição da data foi acertada previamente com o presidente da comissão, Otto Alencar (PSD-BA), em um movimento que destravou a tramitação após semanas de impasse nos bastidores. A leitura da indicação marca o início formal do processo e abre caminho para a realização da sabatina e, posteriormente, da votação no plenário.

O avanço ocorre após uma semana de intensificação da articulação política em torno do nome de Messias. O governo montou uma força-tarefa envolvendo o líder no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), o líder no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), e a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que conversaram com Alcolumbre sobre o tema.

Como parte dessa estratégia, Messias participou na noite de quarta-feira de um jantar com senadores no Lago Sul, em encontro organizado por Lucas Barreto (PSD-AP). Ao longo da noite, cerca de 38 parlamentares passaram pelo local, em conversas reservadas voltadas a medir o ambiente na Casa.

Messias chegou acompanhado de Otto Alencar e de Jaques Wagner, e circulou entre os presentes em um ambiente desenhado para reduzir a formalidade da negociação. A presença do ministro do STF Cristiano Zanin foi interpretada como gesto de apoio ao indicado, ao cumprimentá-lo e conversar com senadores.

Alcolumbre freia resistência

A decisão de Alcolumbre ocorre em meio a um movimento mais amplo de destravamento de indicações que estavam paradas na Casa. Nesta semana, o Senado aprovou 18 embaixadores e marcou sabatinas de indicados ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), sinalizando a retomada do fluxo de nomeações.

Interlocutores atribuem a mudança de postura a uma combinação de fatores, incluindo a pressão do governo, a necessidade de reorganizar a pauta e o custo político crescente de manter indicações represadas. Alcolumbre também vinha sendo apontado como peça central no travamento do processo e passou, nos últimos dias, a sinalizar que não pretendia mais segurar o andamento do nome.

Nos bastidores, a expectativa é de que o senador Weverton (PDT-MA), relator da indicação, apresente parecer favorável a Messias, o que deve dar previsibilidade à tramitação e ajudar a consolidar apoio no colegiado.

A sabatina deve ser marcada por questionamentos sobre a relação de Messias com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sua atuação como advogado-geral da União e episódios de sua trajetória política. Senadores também devem explorar o caso do Banco Master, tema que ganhou força nos bastidores e tende a ser usado como eixo de cobrança sobre independência e atuação institucional.

Apesar do avanço, a articulação na CCJ segue decisiva. Messias precisa reunir ao menos 14 votos no colegiado para ser aprovado e avançar ao plenário, onde aliados projetam cerca de 48 votos, em um cenário ainda sujeito a oscilações.

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