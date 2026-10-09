Sex, 09 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta09/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
escala 6x1

Alcolumbre diz, ao lado de Cleitinho, que votará PEC do fim da 6x1 na semana que vem

"Estará na pauta de terça, quarta e quinta para deliberação do plenário do Senado Federal, como você (Cleitinho) sempre quis", declarou Alcolumbre

Reportar Erro
Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP)Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), declarou nesta sexta-feira (9) que irá colocar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada de trabalho 6x1 em votação na próxima semana. Segundo Alcolumbre, a matéria será deliberada pelos senadores entre a terça-feira (13) e a quinta-feira (15).

A declaração de Alcolumbre foi feita em um vídeo gravado ao lado do senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos). No vídeo, o presidente do Senado destaca a atuação de Cleitinho que, mesmo não integrando a base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é um defensor da aprovação da redução da jornada de trabalho.

Leia também

• Escala 6x1: oposição avalia esvaziar votação em primeiro turno, enquanto governo articula calendário

• 'Fiquei sabendo que Flávio está propondo abstenção na votação do fim da escala 6x1', diz Lula

• Fim da escala 6x1: governo precisa de de assinatura de 54 senadores para acelerar tramitação

"Estará na pauta de terça, quarta e quinta para deliberação do plenário do Senado Federal, como você (Cleitinho) sempre quis", declarou Alcolumbre.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter