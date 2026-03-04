A- A+

relação de pacificação Alcolumbre diz esperar que Lula o procure caso queira conversar Declaração ocorre após o presidente do Senado ter referendado a decisão da CPI do INSS que quebrou o sigilo do filho do presidente, o Lulinha

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta quarta-feira (4) que não tem encontro marcado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas disse esperar ser procurado caso o chefe do Executivo queira conversar.

A declaração ocorre em meio à tensão entre governo e Congresso após a decisão de Alcolumbre de manter a votação da CPMI do INSS que aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.

— A gente espera ser chamado por todas as pessoas por quem temos respeito e consideração. E, naturalmente, da mesma maneira que, em outras oportunidades, quando eu desejei conversar pessoalmente com o presidente da República, eu o procurei. É legítimo, inclusive, que, se ele desejar falar comigo, ele também me procure, para que possamos continuar numa relação de pacificação e de harmonia entre os Poderes. É isso que eu entendo da democracia — afirmou.,

Nos bastidores, interlocutores do governo e aliados de Alcolumbre discutem a possibilidade de um encontro entre os dois ainda nesta semana, em meio às tentativas de reduzir o desgaste político provocado pelo episódio envolvendo a CPMI.

Ontem, Alcolumbre rejeitou um recurso apresentado por parlamentares do PT que pediam a anulação da votação da comissão. A base governista alegava erro na contagem dos votos e defendia a invalidação da decisão.

Ao anunciar o desfecho, o presidente do Senado afirmou que não identificou irregularidade que justificasse a intervenção da presidência para anular a deliberação.

— Adianto desde logo que este não é um caso de flagrante desrespeito ao regimento interno ou à Constituição Federal. Não há aqui situação que justifique a excepcional atuação desta presidência para anular a deliberação da CPMI — disse.

