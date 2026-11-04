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fuga Alcolumbre diz que avaliará situação de Flávio Bolsonaro no Senado O senador deixou o Brasil sem comunicar ao Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta quarta-feira (4) que avaliará a situação do senador Flávio Bolsonaro (PL), que fugiu para os Estados Unidos após ser derrotado na disputa presidencial. A declaração vem após o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), questioná-lo sobre o motivo de Flávio ter conseguido votar sobre a PEC da Segurança.

"O senador Flávio Bolsonaro teve condições de votar ontem por um único motivo, por toda sessão convocada semipresencial, nossos colegas senadores podem votar pelo aplicativo e registrar presença ... Vamos avaliar a questão de ordem apresentada por Vossa Excelência para ver qual encaminhamento podemos dar", declarou Alcolumbre, durante sessão.

Randolfe argumentou que Flávio deixou o Brasil sem comunicar o Senado.

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