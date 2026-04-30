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BRASIL Alcolumbre diz que lei antifacção anula dispositivos do PL da dosimetria; entenda Presidente do Senado declarou prejudicialidade de trechos que poderiam atingir réus por outros crimes

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta quinta-feira que parte dos dispositivos do projeto da dosimetria de penas não produzirá efeitos práticos por entrar em conflito com regras já estabelecidas na chamada lei antifacção.

— Ocorre que a lei antifacção alterou regras de progressão de pena que também eram objeto do projeto da dosimetria. Se restabelecermos esses dispositivos, vamos reintroduzir normas que já foram revistas pelo próprio Congresso — disse.

Segundo ele, após análise técnica, foram declarados prejudicados de dispositivos do projeto, que tratam da progressão de regime para crimes graves, como feminicídio.

— O eventual restabelecimento desses dispositivos seria contrário à vontade do Congresso — afirmou.

Alcolumbre também argumentou que a decisão leva em conta a prevalência da legislação mais recente e a intenção do Legislativo:

— Há uma norma posterior que tratou do tema e expressa melhor a vontade do Congresso. Cabe à Presidência compatibilizar as duas matérias — declarou.





A manifestação ocorreu durante a sessão conjunta em que deputados e senadores analisam o veto integral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto. Caso o veto seja derrubado, passam a valer mudanças no cálculo de penas que podem reduzir o tempo de prisão de condenados pelos atos de 8 de janeiro.

Entre os pontos aprovados pelo Congresso estão a proibição da soma de penas para crimes de mesma natureza e a flexibilização da progressão de regime, permitindo avanço mais rápido para regimes mais brandos. Na prática, as alterações abrem espaço para revisão de condenações.

A decisão de Alcolumbre, porém, limita esse alcance. Ao declarar a prejudicialidade de parte do texto, ele busca evitar que regras mais brandas de progressão sejam aplicadas a crimes mais graves alcançados pela lei antifacção, como homicídio e estupro, preocupação levantada por parlamentares durante a tramitação.

Nos últimos dias, os relatores da dosimetria no Congresso, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) e o senador Espiridiao Amim (PP-SC), se reuniram com parlamentares e pediram auxílio da presidência do Senado para encontrar uma solução.

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