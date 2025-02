A- A+

SENADO Alcolumbre diz que Lula o comunicou sobre escolha de Gleisi: "Desejo muito sucesso" Nova ministra da articulação política mantém boa relação com o presidente do Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta sexta-feira ter sido comunicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a escolha da deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) como nova ministra da Secretaria das Relações Institucionais.



Ela agora será a responsável pela articulação política do governo com o Congresso.

Em nota, o senador desejou sucesso à nova ministra.



"Fui comunicado pelo presidente Lula sobre sua decisão em nomear a deputada federal Gleisi Hoffmann para o cargo de Ministra das Relações Institucionais. Desejo muito sucesso nessa importante missão de dialogar com o Parlamento. Em nome do Congresso Nacional, reafirmo nosso compromisso em trabalhar sempre em defesa do Brasil", diz a nota assinada por Alcolumbre.

Gleisi assumirá o cargo no dia 10 de março. Presidente do PT, ela viaja nesta tarde com Lula para a posse do novo presidente do Uruguai, Yamandú Orsi.

Em conversas com auxiliares nos últimos dias, Lula vinha demonstrando preferência pelo nome de Gleisi, que foi ministra da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff e coordenou a campanha à Presidência em 2022.



O presidente relembrou a interlocutores que Gleisi foi responsável por construir a aliança do pleito em que Lula derrotou Jair Bolsonaro, então candidato à reeleição.

A escolha também abre caminho para resolver a sucessão no PT. O favorito de Lula é o ex-ministro Edinho Silva, mas havia o entendimento no Palácio do Planalto de que era necessário definir o destino de Gleisi antes.

Na semana passada, em evento de aniversário do PT, no Rio, Lula fez elogios a Gleisi:

— Graças a Deus, o partido compreendeu a necessidade de eleger você (presidente do PT). Não teria ninguém mais capaz. Homem nenhum aguentaria o que você aguentou — disse.

Gleisi tem boa relação com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre, mas, como mostrou O Globo, integrantes de partidos do Centrão, inclusive ministros do governo, vinham demonstrando contrariedade com a possibilidade de o PT manter o comando da articulação política após a saída de Alexandre Padilha.



O receio era maior especialmente diante da possibilidade de Gleisi assumir o posto, em função da avaliação de que ela não teria um bom trânsito com partidos de centro.

Veja também