A- A+

SIGILO Alcolumbre diz que ouvirá Advocacia do Senado para decidir sobre quebra de sigilo de Lulinha A CPMI do INSS aprovou na semana passada a derrubada do sigilo do filho do presidente

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta terça-feira, 3, que ouvirá a Advocacia do Senado antes de tomar uma decisão sobre manter ou não a quebra de sigilo de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Estou querendo decidir. Vou ouvir a Advocacia", declarou o senador a jornalistas.

A CPMI do INSS aprovou na semana passada a derrubada do sigilo do filho do presidente, mas governistas afirmam que houve manipulação na votação e apresentaram questionamento a Alcolumbre.

Veja também