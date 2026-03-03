Ter, 03 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça03/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SIGILO

Alcolumbre diz que ouvirá Advocacia do Senado para decidir sobre quebra de sigilo de Lulinha

A CPMI do INSS aprovou na semana passada a derrubada do sigilo do filho do presidente

Reportar Erro
Davi AlcolumbreDavi Alcolumbre - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta terça-feira, 3, que ouvirá a Advocacia do Senado antes de tomar uma decisão sobre manter ou não a quebra de sigilo de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Estou querendo decidir. Vou ouvir a Advocacia", declarou o senador a jornalistas.

A CPMI do INSS aprovou na semana passada a derrubada do sigilo do filho do presidente, mas governistas afirmam que houve manipulação na votação e apresentaram questionamento a Alcolumbre.

Leia também

• Alcolumbre diz que vai ouvir Advocacia do Senado antes de decidir sobre quebra de sigilo de Lulinha

• Oposição critica base de Lula por blindar Lulinha após revelação envolvendo Careca do INSS

• Alcolumbre vai definir destino de caso Lulinha em meio a novo momento de tensão com o Planalto

Reportar Erro

Veja também

Newsletter