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Pacote Fiscal Alcolumbre diz que Senado busca entendimento para votar mudanças do pacote fiscal Parlamentar afirma que negociações tentam conciliar pedidos de alteração após aprovação apertada

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta terça-feira que os senadores buscam um entendimento para votar os destaques ao pacote fiscal, com a possibilidade de acolher mudanças sem comprometer a essência do texto aprovado na semana passada.

Segundo ele, as negociações ocorrem após a proposta receber 45 votos favoráveis, apenas quatro acima do mínimo necessário.

Alcolumbre disse ainda que, caso a votação seja concluída, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), poderá incluir a matéria na pauta ainda nesta terça-feira.

O texto tem um o impacto de até R$ 56 bilhões sobre o Orçamento de 2027.

— A informação que tenho é que até agora está havendo busca de entendimento para que possamos votar os destaques.

Naturalmente, está havendo uma articulação para que a gente possa tentar construir, nos destaques também, uma conciliação para atender aqueles que desejam fazer alguma mudança, mas que não impacte a essência do texto aprovado — afirmou Alcolumbre.

O pacote foi aprovado pelo Senado na semana passada por 45 votos a 31, mas ainda depende da análise dos destaques apresentados ao texto.

A oposição tenta modificar dispositivos da proposta, enquanto o governo trabalha para preservar a economia fiscal prevista para 2027.

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