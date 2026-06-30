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Justiça

Alcolumbre diz que Senado pedirá a Judiciário para restabelecer prerrogativas de Jaques Wagner

O presidente do Senado afirmou que tem uma relação de cordialidade, respeito e admiração com o petista e defendeu a sua presunção de inocência

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Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP)Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), informou que a Advocacia da casa legislativa prepara um recurso ao Judiciário em defesa de prerrogativas parlamentares no caso do senador Jaques Wagner (PT-BA), investigado no âmbito do processo do Banco Master e afastado da liderança do governo.

Em pronunciamento ao Senado nesta terça-feira (30) Alcolumbre disse que, após a nona fase da Operação Compliance Zero, conversou com Wagner. O presidente do Senado afirmou que tem uma relação de cordialidade, respeito e admiração com o petista e defendeu a sua presunção de inocência.

"Algumas decisões que foram tomadas pelo Judiciário estão diminuindo a condição do mandato do senador. Foram decisões de bloqueio de contas, de bloqueio de verbas de utilização do exercício da atividade parlamentar", declarou.

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Alcolumbre acrescentou: "Todas essas decisões do Judiciário que estão ferindo o exercício da atividade do senador Jaques Wagner, quero comunicar ao Brasil que a Advocacia do Senado Federal, em duas reuniões que tivemos, e teremos uma amanhã, nós vamos tratar institucionalmente dos recursos necessários para o restabelecimento das prerrogativas".

O presidente do Senado afirmou que "não está correta a criminalização da política brasileira" e que todos os brasileiros devem ser considerados inocentes.

"A Advocacia do Senado está preparando todas as peças jurídicas para que a instituição Senado da República ingresse como parte dessa ação, solicitando ao Judiciário brasileiro que possa restabelecer o bom e efetivo exercício do mandato do senador da República Jaques Wagner."

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