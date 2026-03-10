A- A+

Política Alcolumbre e Lula devem conversar nos próximos dias, dizem aliados Presidentes da República e do Senado falaram pelo telefone e devem ter reunião pessoal

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta terça-feira (10) que ainda não se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma conversa esperada para os próximos dias. O gesto de aproximação ocorre em meio à pressão sobre Fábio Luís Lula da Silva, filho de Lula, alvo de quebra de sigilo pela CPI do INSS, e a mobilização de parte da oposição pela investigação da atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso Master.

Questionado por jornalistas se já havia conversado pessoalmente com o petista, o senador respondeu de forma direta nesta terça-feira:

— Ainda não.

Aliados relatam que Lula e Alcolumbre já conversaram por telefone na última quinta-feira (5), em um movimento interpretado como a primeira tentativa de distensão após a escalada de tensão entre Planalto e Congresso.

A ligação ocorreu depois de declarações públicas do presidente do Senado sobre a relação entre os Poderes e abriu caminho para a possibilidade de uma conversa presencial.

Na quarta-feira (4), Alcolumbre havia afirmado que espera ser procurado pelo presidente caso ele queira conversar, defendendo a necessidade de manter um canal de diálogo institucional.

— A gente espera ser chamado por todas as pessoas por quem temos respeito e consideração. E, naturalmente, da mesma maneira que, em outras oportunidades, quando eu desejei conversar pessoalmente com o presidente da República, eu o procurei. É legítimo, inclusive, que, se ele desejar falar comigo, ele também me procure, para que possamos continuar numa relação de pacificação e de harmonia entre os Poderes. É isso que eu entendo da democracia — disse.

O caso de Lulinha criou um mal-estar do Congresso com o governo. Parlamentares da base governista apresentaram um recurso pedindo a anulação da votação da quebra de sigilo pela CPI, sob o argumento de erro na contagem dos votos, mas o presidente do Senado decidiu não intervir na deliberação da comissão.

O ministro Flávio Dino, do STF, determinou então a suspensão da quebra, em decisão favorável a Lulinha.

Além da tentativa de reduzir a tensão política, interlocutores envolvidos nas articulações afirmam que o encontro esperado entre Lula e Alcolumbre também deve tratar de temas pendentes na relação entre o Planalto e o Senado, entre eles a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal.

A sabatina e a votação do nome indicado para a Corte dependem do Senado, presidido por Alcolumbre. Nos bastidores, aliados do governo avaliam que a definição do calendário para a análise da indicação também passa por uma recomposição política entre o Palácio do Planalto e o comando da Casa.

Como noticiou o GLOBO, Alcolumbre desejava que o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), fosse indicado nesta vaga.

Faz quatro meses que o ex-ministro Luís Roberto Barroso deixou a Corte e, até agora, o governo ainda não enviou a mensagem oficial com a indicação de Messias.

