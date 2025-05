A- A+

CONGRESSO NACIONAL Alcolumbre e Motta celebram escolha de novo Papa Chefe do Senado, Davi Alcolumbre destaca importância de "fortalecer os laços"

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta, celebraram a escolha do cardeal Robert Prevost como novo Papa. O religioso será o Papa Leão XIV.

"Papa Leão XIV é revelado ao mundo com a missão de ampliar a conciliação e continuar o legado de Francisco, marcado pela tolerância, diálogo e pacificação. Todos nós seguidores da fé cristã desejamos muita sabedoria, fé e energia para o novo Pontífice", escreveu Motta.

Já Alcolumbre afirmou desejar que o "pontificado fortaleça os laços entre as nações e reavive, nos corações de todos, o poder transformador da fé, da compaixão e do bem comum".

Novo Papa

Eleito 267º líder da Igreja Católica, o cardeal americano Robert Francis Prevost se apresentou pela primeira vez na sacada da Basílica de São Pedro como Papa Leão XIV, perante uma multidão de fiéis. O novo Pontífice, de 69 anos, foi anunciado ao mundo na tarde desta quinta-feira, após a fumaça branca sair da chaminé da Capela Sistina no início da tarde (13h no horário de Brasília), e liderará uma instituição de cerca de 1,4 bilhão de católicos ao redor do mundo.

Em seu primeiro discurso — em sua maioria, proferido em italiano —, Leão XIV clamou pela paz, agradeceu ao seu antecessor e sinalizou o desejo de continuar o trabalho de Francisco, morto em abril deste ano. Também pediu que as pessoas "mostrem caridade" aos outros "e dialoguem com amor".

