Alcolumbre e Motta prometem 'diálogo' com futura ministra

Brasília, 28 - Informados pelo presidente Lula sobre a escolha de Gleisi Hoffman para conduzir a articulação política do governo, os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), prometeram "diálogo" e desejaram sucesso à deputada petista.



Na rede social X, Motta afirmou ter boa relação com a colega. "Sempre tive boa relação com ela no Parlamento. Desejo pleno êxito na nova função e continuaremos o diálogo permanente a favor do Brasil", escreveu em seu perfil.



Alcolumbre divulgou uma nota de teor similar. "Desejo muito sucesso nessa importante missão de dialogar com o Parlamento. Em nome do Congresso Nacional, reafirmo nosso compromisso em trabalhar sempre em defesa do Brasil", afirmou.





Oposição ataca escolha: ‘radicalização e isolamento’



A oposição ao governo criticou a indicação da deputada e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), para a Secretaria de Relações Institucionais. Segundo líderes no Congresso, a escolha sinaliza "radicalização e isolamento" do Executivo, além de colocar "ideologia e interesses partidários acima do Brasil".



"A sinalização dada com a escolha da deputada indica radicalização e isolamento. O PT dobra a aposta e demonstra que não se esqueceu de nada, nem aprendeu com seus erros do passado, que são potencializados no presente", afirmou o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN).



Para Zucco (PL-RS), líder na Câmara, Lula está "priorizando interesses partidários", e o País ainda "corre o risco" de ter a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, como ministra da Casa Civil.

