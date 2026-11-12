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Congresso Nacional Alcolumbre é questionado sobre CPMI do Master e reafirma que decisão cabe a ele Resposta foi dada após o deputado federal Marcel van Hattem (Novo) questioná-lo sobre o tema durante sessão conjunta entre senadores e deputados

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), reafirmou nesta quinta-feira, 12, que cabe a ele a decisão de instalar ou não uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar fraudes do Banco Master. A resposta foi dada após o deputado federal Marcel van Hattem (Novo) questioná-lo sobre o tema durante sessão conjunta entre senadores e deputados.

"A Mesa (do Senado) já tomou uma decisão da questão de ordem, e cabe à Presidência o momento ou não da leitura do requerimento", disse Alcolumbre. O presidente do Congresso também argumentou que órgãos como a Polícia Federal (PF) já estão investigando o caso Master.

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