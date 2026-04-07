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Alcolumbre evita dar previsão para votação de Messias: 'Pretendo falar com os líderes'
A indicação foi encaminhada pelo governo ao Senado na semana passada
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também atuou contra a prorrogação - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), evitou nesta terça-feira (7) dar uma previsão sobre a votação da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) Perguntado sobre o assunto, Alcolumbre respondeu: "Pretendo falar com os líderes e com o presidente da CCJ Comissão de Constituição e Justiça", referindo-se ao senador Otto Alencar (PSD-BA), sem citar data.
A indicação foi encaminhada pelo governo ao Senado na semana passada.
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Agora, cabe a Alcolumbre despachar a mensagem para a CCJ.
O presidente do Senado, no entanto, defendia o nome de Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para a vaga.