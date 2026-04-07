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indicação Alcolumbre evita dar previsão para votação de Messias: 'Pretendo falar com os líderes' A indicação foi encaminhada pelo governo ao Senado na semana passada

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), evitou nesta terça-feira (7) dar uma previsão sobre a votação da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) Perguntado sobre o assunto, Alcolumbre respondeu: "Pretendo falar com os líderes e com o presidente da CCJ Comissão de Constituição e Justiça", referindo-se ao senador Otto Alencar (PSD-BA), sem citar data.

A indicação foi encaminhada pelo governo ao Senado na semana passada.

Agora, cabe a Alcolumbre despachar a mensagem para a CCJ.

O presidente do Senado, no entanto, defendia o nome de Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para a vaga.



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