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Em meio às articulações pela reeleição à presidência do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) fez elogios à senadora Tereza Cristina (PP-MS), uma de suas adversárias na disputa pelo comando da Casa, durante um café da manhã com a bancada feminina nesta quarta-feira. Segundo participantes do encontro, Alcolumbre chamou Tereza de grande senadora e de quadro importante da Casa, reconheceu a legitimidade de sua candidatura e disse que seguirá comprometido com as pautas das mulheres mesmo se deixar a presidência.



À mesa, Alcolumbre falou abertamente sobre sua candidatura à reeleição, mas, segundo a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), não chegou a pedir apoio às colegas. Tereza também tomou a palavra e fez uma intervenção mais ampla, sem entrar na disputa pelo comando da Casa.



"Todos sabem que o presidente concorre à reeleição e isso fica implícito no debate", afirmou Eliziane.



O encontro também serviu para as parlamentares apresentarem suas reivindicações para a próxima legislatura. A partir de fevereiro, elas formarão a maior bancada feminina da história do Senado, com 18 integrantes, e querem que esse peso se reflita na distribuição de relatorias, inclusive de medidas provisórias e de projetos econômicos e tributários.



"Ele disse que é candidato à presidência do Senado, mas que, mesmo que não fosse eleito, se comprometeria com a pauta feminina. Nós pedimos para estar nas relatorias de pautas além do feminino, como MPs", disse Marília Campos (PT-MG).

A líder da bancada feminina, Professora Dorinha Seabra (União-TO), afirmou que Alcolumbre prometeu dar andamento às propostas defendidas pelo grupo se permanecer no comando da Casa.



"Ele se comprometeu, se reeleito, a colocar essas pautas em andamento na Casa. E ele foi muito transparente, até porque colocou a legitimidade (da candidatura) da senadora Tereza Cristina", afirmou Dorinha.



Os afagos vieram depois de Tereza recusar um convite de Alcolumbre para relatar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A senadora quis evitar que a indicação fosse lida como sinal de um entendimento com o presidente da Casa que pudesse levar à sua saída da disputa. Alcolumbre acabou escolhendo Eduardo Gomes (PL-TO) para a função.



Tereza mantém a candidatura mesmo depois de a federação União-PP formalizar apoio à reeleição de Alcolumbre, a despeito de sua filiação ao PP. Aliados dela e de Rogério Marinho (PL-RN), que também disputa o posto, defendem que a direita chegue à eleição com um só nome. Há um entendimento de que os dois devem evitar concorrer um contra o outro, mas o critério para definir quem segue na disputa continua em aberto.



Duas senadoras do DF ficaram de fora do café presencial. A ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF), cujo apoio é disputado por Tereza e Marinho, acompanha o marido, internado em Brasília. Damares Alves (Republicanos-DF) também não foi por causa de exames médicos e participou por videochamada.



Bancada quer mais espaço nas relatorias

As senadoras defenderam que as demandas da bancada feminina sejam levadas em conta na distribuição de relatorias, além das indicações partidárias.

"Nós, mulheres, temos pautas ligadas à questão da violência contra a mulher, à questão da saúde, mas nós também temos interesse em discutir sobre questão tributária, financiamento, relatorias de medidas provisórias, de textos importantes", afirmou Dorinha.



Também estiveram na conversa a reforma do Código Civil, o Código Eleitoral, o combate à violência política contra a mulher e o fim da reeleição para presidente da República. Preocupadas com os efeitos do voto distrital misto sobre a representação feminina, as senadoras pediram para participar desde já das discussões sobre mudanças no sistema eleitoral, em curso na Câmara. Elas querem evitar que uma eventual proposta chegue ao Senado com pouco tempo para debate.



Dorinha também cobrou que o Orçamento preveja recursos para as políticas voltadas às mulheres.



"Quando a gente fala que o tema e a questão das mulheres são importantes, mas, quando a gente olha o Orçamento, não vê a presença do recurso, isso não se traduz como prioridade", disse.



Alcolumbre se comprometeu ainda a realizar encontros regulares entre a presidência do Senado e a bancada feminina.

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