VAGA NO SUPREMO Alcolumbre indica que não aceitaria cargos nos Correios em troca de Pacheco no STF e aguarda Lula Favorito para o posto deixado pelo ministro Luís Roberto Barroso é o advogado-geral da União, Jorge Messias

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), descartou a aliados a possibilidade aceitar cargos nos Correios em troca da indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para o Supremo Tribunal Federal (STF). Pacheco é o favorito de Alcolumbre e de parte dos senadores para o cargo.

O favorito para o posto deixado pelo ministro Luís Roberto Barroso, entretanto, é o advogado-geral da União, Jorge Messias. A indicação dos postos na diretoria dos Correios poderia ser usada para pacificar qualquer frustração dos parlamentares.

Alcolumbre reforça que a prerrogativa da escolha cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que não entrou em qualquer negociação de cargos. Ainda assim, é de praxe, antes da indicação, que o presidente da República informe a escolha aos presidentes do Senado e da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, o senador Otto Alencar (PSD-BA).

Um encontro entre eles nos próximos dias, portanto, não está descartado. Na quinta-feira, Pacheco disse não ter conversado com Lula sobre a possibilidade de assumir uma vaga no STF.

O senador disse que não recusaria a indicação de Lula, mas que respeitará caso seja o escolhido para disputar o governo de Minas Gerais com o apoio do presidente.

"Eu não posso comentar sobre o STF, mas fico honrado com os incentivos que Lula me dá para ser candidato ao governo. Eu fico honrado de receber reconhecimentos, apoios, mas são meras manifestações. Essa é uma decisão do presidente que será respeitada, seja lá qual for (a indicação ao STF). Como já disse o ministro do STF Flávio Dino, quando estava cotado, 'não se faz campanha para isso, mas também não se nega'. A decisão do Lula será respeitada, não vou fazer especulações".

