A- A+

Eleições 2026 Alcolumbre: Muitas das críticas ao PLP tinham tom eleitoral Na semana passada, ele já havia criticado a resistência da oposição ao PLP

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), comemorou a aprovação do PLP de ajuste fiscal e criticou a forma como a oposição se posicionou sobre ele. Segundo o senador, a discussão foi contaminada pelos resquícios da eleição presidencial.

"Muitas vezes, as críticas a um determinado projeto vêm com uma pitada da questão eleitoral. Aqueles que não tiveram êxito na eleição tentam desqualificar matérias importantes para o Brasil", disse Alcolumbre ao deixar a sessão do Senado, na qual foi aprovado o PLP.

Na semana passada, ele já havia criticado a resistência da oposição ao PLP: "No processo eleitoral, as maiores agressões contra o governo foram porque o governo era um governo gastador e precisava fazer corte. E agora, um dia depois que o Estado brasileiro propõe um projeto, apoiado por colegas senadores, começa um bocado de dúvida sobre corte de gastos. Não entendo isso", disse na quinta-feira, 12.

Questionado sobre quais seriam as prioridades do Senado a partir de agora, o parlamentar disse que precisa "esperar". A ideia é que ele se reúna com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos próximos dias para conversar sobre o que pode ser pautado ainda neste ano.

Veja também