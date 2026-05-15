Alcolumbre não abre CPI por conflito de interesses, acusa Eduardo Girão

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O escândalo do Banco Master, somado aos áudios do senador Flávio Bolsonaro (PL) com o banqueiro Daniel Vorcaro, já deveria ser motivo para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). No entanto, na visão do senador Eduardo Girão (Novo-CE), o processo ainda não foi instaurado devido a um “conflito de interesses” por parte do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP).

Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", o cearense disse que coletou as assinaturas necessárias para abrir a investigação, mas não encontra amparo no líder do Senado. “Estou cobrando desde o ano passado que a gente abra CPI ou uma Comissão Mista (CPMI) para investigar a maior fraude do sistema financeiro brasileiro, que é o Banco Master. Consegui 53 assinaturas dos 81 senadores, ampla maioria”, destacou Girão.

“E o presidente Alcolumbre não vai abrir a CPI, por questão de conflito de interesses, já que o seu tesoureiro de campanha enviou R$ 400 milhões da Amapá Previdência (Amprev) para letras podres do Banco Master. E o irmão do presidente Davi é o conselheiro fiscal da Amprev, que é a caixa de previdência dos funcionários do Amapá e que infelizmente teve esse repasse multimilionário. Então o Davi Alcolumbre não vai abrir, a gente já sabe. Embora continuemos cobrando, é nosso dever”, denunciou Girão.

O parlamentar cearense lembrou que fez uma representação junto com o Novo para que Alcolumbre saia da Presidência do Senado. “Fizemos uma representação por omissão institucional e por abuso de prerrogativa de poder no conselho de ética, pedindo seu afastamento. Nunca tinha acontecido isso. O Supremo Tribunal Federal está com dois mandados de segurança nossos, um da CPI do Senado, com o ministro Cássio Nunes Marques há mais de um mês, e outro com o ministro André Mendonça, há uma semana. Acredito que em poucos dias devemos ter essa liminar determinando que o Senado abra investigação, assim como aconteceu na CPI da Covid. Na época foi barrado no Senado e o ministro Luís Roberto Barroso determinou a abertura, e ela aconteceu. Não tem por que não acontecer com o Banco Master. Espero que essa decisão saia urgentemente”, completou.

“Quem for podre que se quebre”

Sobre a bombástica gravação entre Flávio e Vorcaro, Girão disse que espera pelos esclarecimentos do colega senador. Mas reforçou a necessidade de uma CPI sobre o Banco Master, que não poupe ninguém.

“Acredito que ele (Flávio) deve explicações o mais rápido possível. Ouvi ele falar que queria essa CPI também, e acho que vai deixar muito claro tudo, para onde foi esse dinheiro. Porque se especula muito, as informações estão desencontradas. Mas o que importa é que esse dinheiro foi cobrado no ano passado, no momento em que se sabia realmente o grau da fraude do Banco Master. Parece que essa ligação foi um dia antes do próprio Daniel Vorcaro ser preso. Então tudo isso levanta realmente uma preocupação grande”, afirmou Girão.

O senador cearense avalia que o caso não pode colocar dúvidas quanto à imagem de um líder que pretenda governar o Brasil a partir de 2027. “A gente precisa de alguém que enfrente os poderosos e que esteja realmente sem nenhum tipo de problema na Justiça, com passado limpo, para que possa encarar efetivamente o grande desafio que é a Presidência da República. Então eu acredito que essa CPI vai ser fundamental para passar o Brasil a limpo. É aquela velha história: quem for podre que se quebre. Custe o que custar, o brasileiro precisa ter alternativas que sejam viáveis. Não faço pré-julgamento, mas acredito que ele deva ter a ampla defesa, o contraditório, mas explicar de uma forma mais consistente exatamente o que aconteceu, quanto foi, para onde foi esse dinheiro”, concluiu.

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