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Senado Alcolumbre nega articulação para derrotar Messias no Senado Presidente do Senado trava queda de braço com o governo por indicação

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), negou que tenha trabalhado contra a indicação do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal.

Em discurso no plenário do Senado, ao responder o senador Weverton Rocha (PDT-MA), relator da indicação de Messias, Alcolumbre disse que cumpre “suas obrigações regimentais e constitucionais”.

– Eu poderia utilizar da solicitação de Vossa Excelência para fazer algumas ponderações a todo esse processo estabelecido da deliberação da sabatina das autoridades, mas vou me preservar no dia de hoje apenas de cumprir com minhas obrigações regimentais e constitucionais. Que é do ponto de vista da presidência do Senado, organizar o calendário, promover a deliberação das matérias, proceder as sabatinas — declarou.

– Se eu for adentrar no mérito desse processo desde novembro do ano passado, eu vou tomar muito tempo – completou.

Messias foi aprovado por 16 votos a 11 na Comissão de Constituição e Justiça e passa ainda hoje por uma votação no plenário, onde precisa do apoio de pelo menos 41 senadores.

A indicação enfrenta um caminho tumultuado por conta de uma queda de braço entre o governo e o presidente do Senado. O parlamentar desejava que o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSB-MG) fosse o escolhido e chegou a sinalizar que pautaria de forma rápida a indicação de Messias para não haver tempo de o governo conseguir votos.

Aliados do governo dizem que Alcolumbre não se empenhou na aprovação de Messias hoje. Quatro senadores relataram ter recebido pedidos dele para votar contra Messias, o que ele nega.

– O Senado Federal, além de marcar o calendário, além de designar Vossa Excelência (Weverton) relator, ao lado presidente da CCJ, aguardou até o último dia o envio da documentação que não chegou – disse Alcolumbre.

O presidente do Senado disse ainda que vai chamar a atenção dos senadores para que haja um número confortável o suficiente para Messias e outras autoridades terem suas indicações apreciadas.

– O que eu pretendo fazer hoje, votar todas as autoridades do CNMP e do CNJ, chamando atenção para os senadores, para que eles possam vir a plenário, para termos o número expressivo de senadores e senadoras para aí sim deliberarmos a DPU, o tribunal do trabalho e o STF.

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