Ter, 09 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Dosimetria

Alcolumbre promete votar projeto da Dosimetria ainda este ano

Presidente da CCJ, no entanto, indicou haver dificuldades

Reportar Erro
De acordo com Alcolumbre, os senadores devem analisar o texto logo depois de ele sair da votação pelos deputados.De acordo com Alcolumbre, os senadores devem analisar o texto logo depois de ele sair da votação pelos deputados. - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse que vai tentar um acordo para fazer com que o projeto da Dosimetria seja aprovado ainda neste ano.

A Câmara tenta aprovar a iniciativa ainda hoje e, de acordo com Alcolumbre, os senadores devem analisar o texto logo depois de ele sair da votação pelos deputados.

– Estou tratando com o presidente (da Câmara) Hugo Motta. Fiz um compromisso com líderes, comigo mesmo, com o Senado e o Brasil, que se a Câmara deliberasse, o Senado deliberaria. E hoje o presidente Hugo Motta colocou na pauta o texto, que teve desde o primeiro momento a contribuição do Senado. Eu quero responder nós vamos deliberar esse projeto assim que a Câmara deliberar. Este ano ainda – declarou.

Leia também

• Gleisi classifica dosimetria como "retrocesso" e diz que projeto contraria decisão do STF

• Bolsonaro ficará preso em regime fechado por 2 anos e 3 meses, diz relator do projeto da Dosimetria

• Líderes do governo e do PT se dizem surpreendidos com votação do projeto da dosimetria

O relatório, apresentado pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), altera tanto o Código Penal quanto a Lei de Execução Penal, com efeitos retroativos por se tratar de norma mais benéfica. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado.

– Acho que temos que buscar um meio termo para modernizar a legislação, para suprirmos as lacunas estabelecidas na lei, de abolição e do crime contra o Estado Democrático de Direito. Sempre disse e repito, que achava que o bom entendimento entre a Câmara dos Deputados era fazermos a modernização e atualização dessa lei – declarou Alcolumbre.

Apesar disso, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), se manifestou contra votar o projeto neste ano. Ele disse que as próximas sessões devem ser remotas e que o projeto deveria ser discutido de forma presencial.

– Ficou na Câmara há meses e chega aqui e vota no plenário? Não é possível que não possamos discutir uma matéria como essa. Chegando na CCJ, vou designar relator, vamos votar, sem problema. Sem afogadilho. O Senado, como Câmara, toma decisões pela maioria. Não aceito uma posição dessas

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) também se manifestou contra:

– O texto do relator traz a redução da pena do ex-presidente da República condenado e preso por tentar dar um golpe de Estado no Brasil. O Senado não pode aceitar passivamente que isso tramite aqui na Casa no mesmo dia. Eu queria apoiar em gênero, número e grau o presidente da Comissão de Constituição e Justiça.

Os senadores são da base do governo. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, declarou que o Palácio do Planalto é contra o projeto.

Caso seja aprovado, o texto seguirá ao Senado para nova avaliação. Nesta etapa, se houver mudanças, volta à Câmara para mais uma análise. Se não houver mudanças, seguirá para a Presidência, fase em que pode ser sancionado integralmente ou com vetos.

Na hipótese de trechos serem barrados, o Congresso avalia se derruba os vetos ou os mantém. A eventual redução de penas também não é automática. As defesas dos réus precisam solicitar o benefício, que é analisado pela Justiça. No caso da trama golpista, a execução das penas fica a cargo do Supremo Tribunal Federal (STF).

Como são as penas hoje
Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito. Pena Máxima: 8 anos de reclusão

Golpe de Estado. Pena Máxima: 12 anos de reclusão

Organização Criminosa. Pena Máxima: 8 anos de reclusão (pode ter agravante de 4 anos por emprego de arma de fogo)

Dano Qualificado. Pena Máxima: 3 anos de detenção

Deterioração de Patrimônio Público. Pena Máxima: 3 anos de reclusão

Penas aplicadas a Bolsonaro
Liderar organização criminosa: 7 anos e 7 meses

Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito: 6 anos e 6 meses

Golpe de Estado: 8 anos e 2 meses

Dano Qualificado: 2 anos e 6 meses

Deterioração de Patrimônio Tombado: 2 anos e 6 meses

Reportar Erro

Veja também

Newsletter