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SENADO Alcolumbre promove encontro com senadoras em meio à disputa com Tereza por votos da bancada feminina Presidente do Senado receberá parlamentares em exercício e recém-eleitas na terça-feira, em sua residência oficial

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), receberá na terça-feira, na residência oficial, senadoras em exercício e recém-eleitas para um café da manhã em meio à disputa pelos votos da bancada feminina na disputa para o comando da Casa.

Organizado pela líder da bancada, Professora Dorinha (União-TO), o encontro ocorre enquanto Tereza Cristina (PP-MS) intensifica as articulações para tentar se tornar a primeira mulher a presidir o Senado.

Embora seja apresentado como uma recepção às parlamentares eleitas em outubro, o encontro é interpretado nos bastidores como uma tentativa de Alcolumbre de se aproximar de senadoras também cortejadas por Tereza.

A ex-ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro aposta na representatividade feminina para ampliar sua base de apoio e conquistar votos de diferentes partidos.

"Eu quero ser a primeira mulher presidente do Senado", disse Tereza na última terça-feira.

Nas eleições de outubro, 12 mulheres conquistaram cadeiras no Senado, o maior número em uma única eleição desde a redemocratização. Com as parlamentares que permanecem no mandato, a bancada feminina chegará a 18 integrantes em fevereiro de 2027. Para conquistar a presidência da Casa, são necessários pelo menos 41 dos 81 votos, em votação secreta.

Tereza busca se apresentar como alternativa tanto à reeleição de Alcolumbre quanto à candidatura de Rogério Marinho (PL-RN), lançada oficialmente pela oposição na última quarta-feira. Aliados apostam em seu trânsito entre diferentes grupos políticos para construir uma maioria, apesar de a federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, já ter anunciado apoio à recondução do atual presidente. Sem o respaldo da federação, a senadora poderá disputar o cargo por meio de uma candidatura avulsa.

Marinho, por sua vez, tenta consolidar o apoio da oposição. O PL terá 29 senadores na próxima legislatura e, somado aos três integrantes do Novo, reunirá 32 cadeiras.

Apesar das candidaturas simultâneas, Marinho e Tereza afirmam ter um entendimento para evitar um confronto direto. A expectativa é que reavaliem o cenário na segunda quinzena de janeiro, quando deverão discutir qual dos dois terá mais condições de enfrentar Alcolumbre.

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