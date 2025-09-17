A- A+

Senado Alcolumbre reclama da oposição e diz que foco no Judiciário impede discussões de "assuntos sérios" Presidente do Senado disse que passa a maior parte do tempo debatendo temos que não estão relacionados à pauta da Casa

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), reclamou dos recentes protestos e pedidos da oposição em relação à ação do judiciário que, segundo ele, o impedem de discutir assuntos prioritários.

Em resposta ao senador Izalci Lucas (PL-DF), que o pedia para pautar um projeto de valorização aos servidores terceirizados do Senado, nesta quarta-feira, Alcolumbre fez um "desabafo".

— Na volta do recesso parlamentar, encontrei senadores acorrentados na Mesa do Senado. Estamos com muitos problemas ao mesmo tempo, daqueles que falam que vão obstruir os trabalhos 24 horas por dia para não votar nada, daqueles que não querem votar mudanças na legislação porque ficam se atendo aos debates seja do Judiciário, seja do impeachment de ministro do Supremo, seja da anistia. Não temos tido tempo de debater temas sérios como esse, isso é um desabafo, está impossível — disse.

Alcolumbre disse que passa a maior parte do tempo debatendo temos que não estão relacionados à pauta do Senado.

— Todos os dias de manhã, de tarde, de noite, aparece alguém com alguma ideia, criando algum problema, criando algum transtorno, agredindo alguém, ofendendo alguém, puxando um assunto que não é o assunto do Brasil e aí a gente não consegue, de fato, resolver esses problemas, que a gente precisa deliberar da pauta do Senado, da mesa diretora, das conversas nas comissões — completou.

Veja também